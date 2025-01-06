Apartmanlara giren hırsız kadınlar 2 farklı mahallede güvenlik kamerasına yakalandı | Video 06.01.2025 | 12:24 Eskişehir'de 2 ayrı apartmana hırsızlık amacıyla giren kadınlar, güvenlik kameralarına yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Kırmızıtoprak ve Emek mahallelerinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı 2 mahalledeki apartmanlara giren 2 kişilik kadın gruplar, daire kapılarını teker teker kontrol etti. Güvenlik kameralarını fark ettikleri esnada yüzlerini gizleme çabasına giren kadın hırsızlar, gizli kameradan kaçamadı.

Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli kadınların, daha önceden de farklı mahallelerde bulunan çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları öğrenildi.