Video Yaşam Apartmanları soyuyorlardı, kısa sürede yakalandılar | Video
Apartmanları soyuyorlardı, kısa sürede yakalandılar | Video

Apartmanları soyuyorlardı, kısa sürede yakalandılar | Video

26.11.2021 | 13:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da doktoru bıçakla yaralayan kadın hakkında flaş gelişme! | Video 01:24
Diyarbakır'da doktoru bıçakla yaralayan kadın hakkında flaş gelişme! | Video 26.11.2021 | 11:51
Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı! Çocuk korkudan potaya çıktı | Video 00:25
Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı! Çocuk korkudan potaya çıktı | Video 26.11.2021 | 11:56
Gaziantep’te feci iş kazası! Çatıdan düşen inşaat işçisi mucize eseri kurtuldu... Düşme anı kamerada | Video 05:09
Gaziantep'te feci iş kazası! Çatıdan düşen inşaat işçisi mucize eseri kurtuldu... Düşme anı kamerada | Video 26.11.2021 | 11:46
Şehrin göbeğinde silahlı çatışma. Seken mermilerden biri kediyi canından etti | Video 00:51
Şehrin göbeğinde silahlı çatışma. Seken mermilerden biri kediyi canından etti | Video 26.11.2021 | 13:39
Isıtıcı ve fırın çalan hırsız saniye saniye kamerada | Video 00:38
Isıtıcı ve fırın çalan hırsız saniye saniye kamerada | Video 26.11.2021 | 13:39
Apartmanları soyuyorlardı, kısa sürede yakalandılar | Video 00:47
Apartmanları soyuyorlardı, kısa sürede yakalandılar | Video 26.11.2021 | 13:01
Kadıköy’de müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi | Video 01:08
Kadıköy’de müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi | Video 26.11.2021 | 12:50
Bahçedeki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video 01:23
Bahçedeki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video 26.11.2021 | 12:50
Kırık cep telefonla akıl almaz dolandırıcılık | Video 00:57
Kırık cep telefonla akıl almaz dolandırıcılık | Video 26.11.2021 | 12:50
İstanbul Sultangazi’deki dehşet anları kamerada: Tartıştığı babasını bıçakladı 01:39
İstanbul Sultangazi'deki dehşet anları kamerada: Tartıştığı babasını bıçakladı 26.11.2021 | 11:23
Tekirdağ’da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video 00:18
Tekirdağ’da karga sürüsü gökyüzünü istila etti | Video 26.11.2021 | 11:43
Zeynep Alkan dans videosu paylaştı, sosyal medya sallandı 00:26
Zeynep Alkan dans videosu paylaştı, sosyal medya sallandı 26.11.2021 | 11:37
Müge Anlı’dan alkollüyken cinsel istismara uğradığını açıklayan adama tepki! Müge Anlı’da son dakika şok itiraf... 10:32
Müge Anlı'dan alkollüyken cinsel istismara uğradığını açıklayan adama tepki! Müge Anlı'da son dakika şok itiraf... 26.11.2021 | 11:32
Hatay’da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video 01:38
Hatay’da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video 26.11.2021 | 10:58
Esenyurt’ta çalışır halde bırakılan otomobili çaldılar | Video 04:08
Esenyurt'ta çalışır halde bırakılan otomobili çaldılar | Video 26.11.2021 | 10:53
Kümesin altına 2,5 metre tünel kazıp uyuşturucuyu oraya gömmüşler | Video 01:31
Kümesin altına 2,5 metre tünel kazıp uyuşturucuyu oraya gömmüşler | Video 26.11.2021 | 10:44
Arnavutköy’de kurstan çıkan öğrenciye kamyonet böyle çarptı | Video 02:52
Arnavutköy'de kurstan çıkan öğrenciye kamyonet böyle çarptı | Video 26.11.2021 | 10:20
İzmir’de polisin sırtından bıçaklandığı an kamerada | Video 01:40
İzmir’de polisin sırtından bıçaklandığı an kamerada | Video 26.11.2021 | 10:34
Kurstan çıkan öğrenciye kamyonet böyle çarptı | Video 02:52
Kurstan çıkan öğrenciye kamyonet böyle çarptı | Video 26.11.2021 | 10:21
Bayburt’un meşhur tel helvası uzunluk rekoru kırdı | Video 06:07
Bayburt’un meşhur tel helvası uzunluk rekoru kırdı | Video 26.11.2021 | 10:09

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Harbiye Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri; Teşvikiye Mahallesi’ndeki bir adresten bakır klima kablolarını ve bir başka apartmandan alüminyum korkulukları çalan iki kişinin açık kimliklerini titiz bir güvenlik kamera görüntüsü incelemesiyle tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Teşvikiye Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında yaşandı. İki kişi, bir iş yerinden 5 parça kesilmiş bakır klima kablosunu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Harbiye Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri; açık kimliklerini tespit ettikleri S.E. ve Y.T. isimli iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde çaldıkları bakır kablolar ve kabloları kestikleri kerpeten ele geçirildi.

BENZER DOSYALARI DA İNCELEDİLER

Harbiye Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri; Şişli'de apartmanlarda yaşanan ve failleri aranan benzer hırsızlık olaylarını da incelemeye aldı. Olayların yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri tek tek detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelilerin Şişli İlçesi'ne bağlı Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın alüminyum korkuluklarını çaldıkları da belirlendi. Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA