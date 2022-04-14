Ara sokaklarda dolaşıp uyuşturucu satıyorlardı! Motosikletli çeteyi polis çökertti | Video

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; motosikletle ara sokaklarda dolaşarak uyuşturucu madde satışı yapan üç kişilik bir çeteyi çökertti. 674 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile suçüstü yakalanan üç çete üyesi de tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişinin Ortabayır Mahallesi'nin ara sokaklarında motosiklet kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Motosikletin plakası ve uyuşturucu madde satıcılarının kimlikleri belirlendi. E.C. ve B.K. isimli iki uyuşturucu satıcısının uyuşturucu maddeleri çevresinde "Almancı Recep" olarak tanınan R.Y.'den aldıkları ve sattıkları saptandı. Üç uyuşturucu satıcısı da yakalandı. Yapılan aramalarda 27 parça halinde 674 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 710 lira ile 10 euro ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.