Ara sokaklarda dolaşıp uyuşturucu satıyorlardı! Motosikletli çeteyi polis çökertti | Video
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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; motosikletle ara sokaklarda dolaşarak uyuşturucu madde satışı yapan üç kişilik bir çeteyi çökertti. 674 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile suçüstü yakalanan üç çete üyesi de tutuklandı.