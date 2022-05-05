Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı | Video
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Bursa’da bir sürücü araç sürerken uyuyakaldı. Yolun ortasında duran sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca seslere uyanan mahalleli şoke oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri direksiyon başında sızan sürücüyü uyandırdı.