Araba değil, uyuşturucu zulası: Torpido ve çamurluktan marihuana fışkırdı | Video
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Sarıyer’de çalışır halde bekleyen araçtan şüphelenerek arama yapan polis ekipleri, aracın uyuşturucu zulası olarak kullanıldığını ortaya çıkarttı. Aracın torpido ve çamurluk bölümünde 22 adet satışa hazır marihuana, şüphelilerin üstünde ise 11 bin lira ele geçirdi. Aramalar kameralara yansırken, araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.
ARABA DEĞİL, UYUŞTURUCU ZULASI: MARİHUANA FIŞKIRDI
Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, torpido gözünü incelediğinde tornavida olmasından şüphelendi. Torpidodaki vidayı söken polis ekipleri, zulalanmış şekilde uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alan polis ekipleri, aracı detaylı bir şekilde inceledi. Aracın arka sol tekerin üstündeki çamurluk kısmında kokunun yoğunlaştığını fark eden ekipler, davlumbazı sökünce, paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler üzerine gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu ve 10 bin 910 lira para ele geçirildi. Şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.