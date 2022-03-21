Video Yaşam Araba değil, uyuşturucu zulası: Torpido ve çamurluktan marihuana fışkırdı | Video
Araba değil, uyuşturucu zulası: Torpido ve çamurluktan marihuana fışkırdı | Video

Araba değil, uyuşturucu zulası: Torpido ve çamurluktan marihuana fışkırdı | Video

21.03.2022 | 10:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! | Video 05:01
İşte ‘Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! | Video 21.03.2022 | 22:09
SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma annesiyle yüzleşti! | Video 23:30
SON DAKİKA | Esra Erol’da eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma canlı yayına katıldı! Esra Erol’da Fatma annesiyle yüzleşti! | Video 21.03.2022 | 19:05
Abromoviç’in miyon dolarlık yatı Bodrum’a demirledi | Video 03:48
Abromoviç’in miyon dolarlık yatı Bodrum’a demirledi | Video 21.03.2022 | 18:59
Ölü yunuslar sahile vurdu | Video 00:28
Ölü yunuslar sahile vurdu | Video 21.03.2022 | 18:00
İzmir’de hurdacının girdiği bina çöktü! Enkazdan böyle çıkartıldı | Video 03:38
İzmir'de hurdacının girdiği bina çöktü! Enkazdan böyle çıkartıldı | Video 21.03.2022 | 16:52
Koruma altındaki dağ keçileri trafiğe indi | Video 00:53
Koruma altındaki dağ keçileri trafiğe indi | Video 21.03.2022 | 16:52
Hurdacının girdiği bina çöktü, enkazdan böyle çıkartıldı | Video 03:38
Hurdacının girdiği bina çöktü, enkazdan böyle çıkartıldı | Video 21.03.2022 | 16:37
Kaza yaptığı otomobilden kendini dışarı zor attı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 02:19
Kaza yaptığı otomobilden kendini dışarı zor attı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video 21.03.2022 | 16:23
Sollama yapmak isterken aydınlatma direğine çarptı | Video 02:21
Sollama yapmak isterken aydınlatma direğine çarptı | Video 21.03.2022 | 16:23
Otel odasında ölü bulunan Nuray’ın katil zanlısı suçunu itiraf etti: Kıskanıp boğdum” | Video 04:14
Otel odasında ölü bulunan Nuray’ın katil zanlısı suçunu itiraf etti: "Kıskanıp boğdum” | Video 21.03.2022 | 16:11
Gercüş’te karda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı | video 02:22
Gercüş’te karda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı | video 21.03.2022 | 16:03
Ümraniye’de işe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video 01:07
Ümraniye’de işe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Dehşet anları kamerada | Video 21.03.2022 | 15:59
Alev alev yanan araca canları pahasına müdahale ettiler | Video 04:09
Alev alev yanan araca canları pahasına müdahale ettiler | Video 21.03.2022 | 14:50
Ümraniye’de hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 01:25
Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 21.03.2022 | 14:33
Kaşla göz arasında 17 bin lira ve 50 bin liralık da sigara çaldılar. O anlar kamerada | Video 02:13
Kaşla göz arasında 17 bin lira ve 50 bin liralık da sigara çaldılar. O anlar kamerada | Video 21.03.2022 | 14:26
Antalya’da otomobil bagajında cesedi bulunan genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı! Başında kan izi... | Video 04:37
Antalya'da otomobil bagajında cesedi bulunan genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı! Başında kan izi... | Video 21.03.2022 | 13:15
Evlendiği gün ölmüştü, 2 milyon liralık mal varlığını vasiyetle bıraktıktan sonra zehirlendiği ortaya çıktı | Video 01:57
Evlendiği gün ölmüştü, 2 milyon liralık mal varlığını vasiyetle bıraktıktan sonra zehirlendiği ortaya çıktı | Video 21.03.2022 | 13:39
“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde | Video 01:25
“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde | Video 21.03.2022 | 13:07
Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:32
Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.03.2022 | 12:19
Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu! | Video 01:33
Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu! | Video 21.03.2022 | 13:10

Sarıyer’de çalışır halde bekleyen araçtan şüphelenerek arama yapan polis ekipleri, aracın uyuşturucu zulası olarak kullanıldığını ortaya çıkarttı. Aracın torpido ve çamurluk bölümünde 22 adet satışa hazır marihuana, şüphelilerin üstünde ise 11 bin lira ele geçirdi. Aramalar kameralara yansırken, araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri, çalışır vaziyette yol kenarında beklemede olan 35 AC 7891 plakalı araçtan şüphelenerek, araçta bulunan Hakan Y. ve Gani Y.'ye şahsa araçtan inmesini söyledi. Bu sırada şoför mahallindeki Hakan Y.'nin aşağıya indiği sırada yere iki paket attığını gören polis ekipleri, şahısları araca yaslayarak detaylı arama yaptı. Paketleri inceleyen ekipleri "Marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARABA DEĞİL, UYUŞTURUCU ZULASI: MARİHUANA FIŞKIRDI
Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, torpido gözünü incelediğinde tornavida olmasından şüphelendi. Torpidodaki vidayı söken polis ekipleri, zulalanmış şekilde uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alan polis ekipleri, aracı detaylı bir şekilde inceledi. Aracın arka sol tekerin üstündeki çamurluk kısmında kokunun yoğunlaştığını fark eden ekipler, davlumbazı sökünce, paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler üzerine gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu ve 10 bin 910 lira para ele geçirildi. Şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA