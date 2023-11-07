Video Yaşam Araba fiyatına jakuzi | Video
Araba fiyatına jakuzi | Video

Araba fiyatına jakuzi | Video

07.11.2023 | 09:02

Araba fiyatına jakuziler, altın kaplama banyo armatürleri ile seramik adına A’dan Z’ye her ürünün bulunduğu Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı UNICERA, İstanbul'da bu yıl 36’ncı kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100'den fazla ülkenin katıldığı Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı UNICERA, bu yıl 36. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de seramik adına A'dan Z'ye her ürünün yer aldığı fuarda banyo ve mutfak ürünlerinin son trendleri, araba fiyatına jakuziler, altın kaplama banyo armatürleri dikkat çekti. Seramik sektörünün ülkemizdeki en büyük ticaret platformu olan UNICERA, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) ve TG Expo Uluslararası Fuarcılık iş birliği ile organize edilirken, fuarın bu yıl 125 bin katılımcı ile rekor kırması bekleniyor.

4 milyar doların üzerinde ihracata ulaşan ülke seramik sektörü gelecek on yılda dünyanın en önemli seramik üreticisi olma hedefine emin adımlarla yürürken, 350'den fazla katılımcı ve bin 200'den fazla uluslararası markanın yer aldığı fuar 100'den fazla ülkeden on binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en önemli firmalarının ve markalarının yanı sıra bu yıl fuara Avrupa ve bölge ülkelerden firmalar da yoğun katılım gösterdi. Fuara İtalya, Portekiz, Yunanistan, Polonya, Rusya, Portekiz, Litvanya, Suudi Arabistan, İspanya, Almanya, Fransa, Ürdün ve Çin gibi ülkelerden yüksek oranda katılım oldu. Fuar, 10 Kasım Cuma akşamına kadar yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Fuarın açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, TSF Yönetim Kurulu Başkanı Zeki İlter Yurtbay ve TSF Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay katıldı. Fuar, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile ziyarete açıldı.

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