Araba lastiğinden 16 kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda araba lastiğinden 16 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 11 kişi tutuklandı.
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