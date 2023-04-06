Video Yaşam Araba lastiğinden 16 kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı | Video
Araba lastiğinden 16 kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı | Video

Araba lastiğinden 16 kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı | Video

06.04.2023 | 11:32

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda araba lastiğinden 16 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 11 kişi tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile ilgili yapılan, yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda, toplam 5 farklı yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda durdurulan bir aracın bagaj kısmındaki istetme lastiğinde yapılan aramalarda, 9 kilo 550 gram esrar maddesi, 7 kilo 131 gram kokain maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 395 Euro, 110 Dolar, 100 Pound, 180 TL Para ele geçirildi. İstanbul ve Edirne'yi kapsayan operasyonda şuana kadar toplamda 11 kişi tutuklanırken 3 şahsın da farklı suçlardan tutuklanarak cezaevinde olduğu tespit edildi.

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