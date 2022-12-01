'Arabamı çizdin' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video
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Esenyurt’ta bir fırıncı ile inşaat işçileri arasında park halindeki araca hasar verme sebebiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kalasların havada uçuştuğu kavgada kafasına keser ile vurulan bir kişi yaralandı. Yaşanan o dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden tarafların birbirlerine kalaslarla vurduğu, bir kişinin ise kafasına keser ile darbe alarak yüzünün kanlar içinde kaldığı ve vatandaşların tarafları güçlükle ayırmaya çalıştığı görülüyor.