Video Yaşam Arabasına çarpan motosiklet sürücüsü arkadaşı çıktı
Arabasına çarpan motosiklet sürücüsü arkadaşı çıktı

Arabasına çarpan motosiklet sürücüsü arkadaşı çıktı

06.04.2022 | 08:46

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OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Çorlu’da taksici, arabasına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralının arkadaşı olduğunu görünce şoke oldu.

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Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzeri otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden İsmail Erdoğan yönetimindeki ticari taksiye, aynı yönde seyreden Osman Helvacı'nın kullandığı motosiklet arkadan çarptı.


Kaza sonrası duraklayıp aracından inen taksi şoförü İsmail Erdoğan, motosiklet sürücüsünün yaralandığını ve arkadaşı olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü Osman Helvacı tedavi altına alındı.


"Yerde yatan arkadaşımmış, çok üzüldüm"
Olayla ilgili konuşan taksi şoförü İsmail Erdoğan, "Önümdeki araç yavaşlayınca ben de yavaşladım. O sırada arkadan bir ses geldi ve hemen indim. Bir baktım yerde yatan motosiklet sürücüsü esnaf bir arkadaşım çıktı. Üzüldüm ama neyse ki kendinde pek bir şey yok" dedi.

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