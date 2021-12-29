Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi | Video

Antalya'da led ışıklarla süsleyip disko topuna çevirdiği aracıyla polis tarafından yakalanan sürücüye toplamda 2 bin 100 TL cezai işlem uygulandı, aracı ise trafikten men edildi. Borcu ödeyip, aracını düzelten sürücü, “Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. Sonunu düşünmeden yaptığımız için biraz pahalıya mal oldu” dedi.