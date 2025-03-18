Video Yaşam Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video

Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video

18.03.2025 | 11:38

Hatay’da 2 grup arasında yaşanan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu mevkiinde yaşandı. Araçla gelen 4 kişilik bir grup, 3 kişilik grupla kavga etmeye başladı. 2 grup arasında yaşanan tekme, tokatlı kavga çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 grubun kavga ettiği ve bir süre sonra araca binerek bölgeden ayrıldığı görüldü.
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