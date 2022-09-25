Araç kamerasından korku dolu anlar | Video

Arnavutköy- Sultangazi yolunda refüje çıktıktan sonra yola dönüp yol kenarındaki duvara çarpan vidanjör, arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerin kaydedildiği otomobil de duramayarak kaza yapan vidanjöre çarptı.

Kaza, Arnavutköy Sultangazi yolu Şamlar mevkisinde meydana geldi. Hızla ilerleyen vidanjörün sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan vidanjör, karşı şeritte ilerleyen araçlara çarpmadan tekrar yola dönerek sağa doğru kaydı. Vidanjör yolun sağındaki duvara çarparak dururken, o anların kaydedildiği araç da kaza yapmaktan kurtulamadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.