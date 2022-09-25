Araç kamerasından korku dolu anlar | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Arnavutköy- Sultangazi yolunda refüje çıktıktan sonra yola dönüp yol kenarındaki duvara çarpan vidanjör, arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerin kaydedildiği otomobil de duramayarak kaza yapan vidanjöre çarptı.