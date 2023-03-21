Araç kiralama şirketinde çıkan yangın otomobillere sıçramadan söndürüldü | Video 21.03.2023 | 11:08 SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir araç kiralama şirketi ofisinde çıkan yangın, park halindeki otomobillere sıçramadan söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın sabah saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde İzmit Caddesi üzerinde Abdulkader U.'ya ait araç kiralama şirketi ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin kapladığı ofisi görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede, şirket binası önündü park halinde bulunan otomobillere sıçramadan söndürüldü, ofis malzemeleri kullanılmaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü