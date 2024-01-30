Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaparak 111 bin TL dolandırmışlar: 37 gözaltı | Video
Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini oluşturarak İzmir’de 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandırdılar. Olayla ilgili 37 kişi gözaltında alındı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 20 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 şüpheli Maltepe/İstanbul Cezaevi tarafından, 1 şüpheli İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Ayrıca, olayla ilgili; Batman'dan 1, Diyarbakır'dan 1, Edirne'den 1, Iğdır'dan 1, Samsun'dan 2 ve Trabzon'dan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 29 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edileceği belirtildi.
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