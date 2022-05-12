Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı | Video

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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Çok sayıda vatandaşı aynı yöntemle dolandıran 11 kişilik şebekenin 8 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul'da 8 ayrı ilçede birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan şebeke üyesi 11 kişiden 8'i gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. 8 zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, evlerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.