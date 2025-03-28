Video Yaşam Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video

Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video

28.03.2025 | 09:56

Adana'da bir inşaat mühendisinden işlerini zarara uğrattığı gerekçesiyle 20 milyon TL haraç isteyip aracını kurşunlattığı iddia edilen eski ortağının da aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

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Olay, 18 Mart'ta sabaha karşı 05.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat mühendisi E.Ç (68), eskiden ortak olduğu A.Y (55) tarafından tehditler almaya başladı. İddiaya göre, A.Y, eski ortağı E.Ç.'yi arayıp, "Benim işlerimi bozdun, senin yüzünden zarar ediyorum. Sana 20 milyon TL ceza kesim. Ödemezsen kötü olur" dedi. E.Ç.'de bu telefon konuşmasını ciddiye almayarak parayı ödemedi. Para ödenmeyince E.Ç.'nin park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Otomobiline tabanca ile 6 el ateş edilen mühendis, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin otomobil ile sokağa geldiğini tespit etti. Silahlı kullanan S.Y. (21) azmettirici olduğu ileri sürülen A.Y. ile birlikte hareket eden toplam 5 şüpheliyi belirleyen polis şafak vakti adreslerine operasyon yaptı. 5 şüphelide de operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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