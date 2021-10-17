Video Yaşam Araç sürücülerinin yaptığı ihlaller kazalara neden oldu | Video
Araç sürücülerinin yaptığı ihlaller kazalara neden oldu | Video

Araç sürücülerinin yaptığı ihlaller kazalara neden oldu | Video

17.10.2021 | 10:45

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Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayarak kazalara sebebiyet veren sürücüler kameralara yansıdı.

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Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayarak ışık ihlali yapan ve ayrıca direksiyon başında uyuyan araç sürücülerinin yaptığı kazalar kameralara yansıdı.
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı yolu üzerinde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen kamyonet yeşil ışık yanan yoldaki otomobilin önüne aniden çıkarken kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki araçta kullanılamaz hale gelirken facianın eşiğinden dönüldü. Bursa'nın en işlek caddelerinden biri İzmir yolunda ise hatalı sollama yapan orta şeritteki bir otomobil sağ şeritte giden otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle spin atan iki otomobil ters dönerek benzinliğin giriş kısmında kaldı. Sabaha karşı Ulu Camii önünde meydana gelen kazada ise uyuduğu tahmin edilen taksi sürücü önce park halindeki araca sonrasında ise ağaca çarparak durabildi. Yine yeşil ışık ihlali yapan bir otomobil ışıkta hareket eden otomobillerin arasına dalınca kaza kaçınılmaz oldu. Bu trafik lambalarının çalışmadığı dört yolda yolu paylaşamayan otomobil otobüse yandan çarparak kullanılamaz hale geldi. Mudanya ilçesinde park halindeki otomobilin kapısı aniden açılınca tek şeritli yolda kaçacak yer bulamayan hafif ticari araç orta refuju asarak karşı yönde geçerek takla atarak durabildi. Son kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri fark etmeyen araç sürücüsü arkadan iki otomobile çarparak durabildi.

Yine aynı şekilde sürücülerin dikkatsizliği sonucu enteresan kazalara imza atan araç sürücüleri kameralara yansıdı.

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