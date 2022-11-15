Araç sürücüsünün çarptığı bisikletliyi bırakıp kaçtığı anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 15.11.2022 | 00:22
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Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 14.11.2022 | 23:12
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Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.11.2022 | 21:00
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Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
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Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19
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Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video 14.11.2022 | 14:35
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Küçükçekmece'de teröristin yakalandığı ev görüntülendi | Video 14.11.2022 | 13:00
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Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, vefatının 2. yılında anılıyor | Video 14.11.2022 | 12:52
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Manisa’da küçük sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı | Video 14.11.2022 | 11:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.