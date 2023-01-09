Video Yaşam Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti | Video
Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti | Video

Araca girip taksiciyi yumruklayarak böyle darp etti | Video

09.01.2023 | 10:02

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Eyüpsultan’da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü taksi şoförünü döverken olaya vatandaşlar müdahale etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Eyüpsultan'da seyir halindeki ticari taksi şoförü bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen otomobil sürücüsü öfkelenip aracında bulunan taksicinin üzerine gitti. Sürücünün taksi şoförünü yumruklamasıyla sözlü tartışma kavgaya döndü. Öfkeli vatandaş aracında bulunan taksiciyi aracın içine girerek yumrukladı. Kavga çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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