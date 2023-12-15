Video Yaşam Araca zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği “Cash” buldu | Video
Araca zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği “Cash” buldu | Video

Araca zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği “Cash” buldu | Video

15.12.2023 | 14:44

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobile saklanan uyuşturucu madde narkotik köpeği tarafından bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerince yürütülen çalışmada, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobile yönelik operasyon düzenlendi. Araçta narkotik dedektör köpeği Cash ile yapılan aramada, saklanmış 318 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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