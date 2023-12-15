Araca zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği “Cash” buldu | Video 15.12.2023 | 14:44 Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobile saklanan uyuşturucu madde narkotik köpeği tarafından bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerince yürütülen çalışmada, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobile yönelik operasyon düzenlendi. Araçta narkotik dedektör köpeği Cash ile yapılan aramada, saklanmış 318 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.