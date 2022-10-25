Aracı çalıştıramayınca iterek götürdü | Video

Gaziantep’te bir evin önündeki aracı çalmak isteyen hırsız, aracı çalıştıramayınca iterek götürdü. Mahalle bekçisinin yakaladığı şüphelinin hırsızlıktan 14 kaydı çıktı.

Gaziantep'te bir evin önündeki aracı çalmak isteyen hırsız, aracı çalıştıramayınca iterek götürdü. Mahalle bekçisinin yakaladığı şüphelinin hırsızlıktan 14 kaydı çıktı. Şehitkamil ilçesinin Karacaoğlan mahallesinde bir kişinin kapıları açık aracı iteklediğini gören mahalle bekçileri durumdan şüphelenip aracına yanına gitti. Bekçileri gören şüpheli aracı bırakarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin yapılan sorgusunda hırsızlıktan14 suç kaydı çıkınca gözaltına alındı.

Çalınan araç otoparka çekilirken, aracı çalıştıramadığı için iterek götürmeye çalışan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.