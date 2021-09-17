Video Yaşam Aracı önce çaldılar sonra kaza yapıp geri bıraktılar | Video

Aracı önce çaldılar sonra kaza yapıp geri bıraktılar | Video

Aracı önce çaldılar sonra kaza yapıp geri bıraktılar | Video
17.09.2021 | 11:05

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Bursa'da park halindeki otomobili çalan hırsızlar kaza yaptıktan sonra geri getirip yerine bıraktılar. O anlar kameralara yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü. Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.

Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.

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