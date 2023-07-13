Aracı soyulan sürücünün 'güvenlik kameralı önlemi' işe yaramadı: Hırsızlık anı kamerada | Video 13.07.2023 | 10:03 Esenler’de 1 ay içerisinde 2 kez aracı soyulan vatandaş duruma tepki gösterdi. İlk olayın ardından aracı park ettiği noktaya güvenlik kamerası taktıran araç sahibi, aracının soyulmasına engel olamadı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Temmuz günü saat 05.40 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir araç ile gözüne kestirdikleri otomobilin yanına yaklaşan maskeli şüpheli şahıslar, geldikleri aracın içinden inmeden diğer aracın camını yanlarında getirdikleri tornavida ile patlattı. Geldikleri araçla hırsızlık için camını patlattığı aracın arasında asılı kalan şahıs, saniyeler içerisinde aracın konsol bölümünü çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.Orhan Nirce ise ilk olayın ardından aracını park ettiği noktaya güvenlik kamerası taktırmış olsa da hırsızlara engel olamadı. Hırsızlar aracı ikinci kez soydu. Yaklaşık 1 ay içerisinde tek birikimi olan aracının art arda iki kez soyulmasının ardından isyan eden Nirce, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti.Şüphelilerin oldukça rahat olduğunu ve kendi aracının soyulmasının ardından aynı gün başka bir aracı da soyduklarını belirten Orhan Nirce, "Benim bu araca binme sebebim çocukluktan beri hastalığımın olması. Ben lüks bir hayata sahip değilim. Bütün varım yoğum bu araç. Yani şu gördüğünüz araba benim servetim. Ben bu arabayı alalı 1 ay oldu. 1 ay içerisinde 2 kez arabamı patlattılar benim. Güvenlik kamerasını ikinci olaydan önce koydum. İlk başta hayalet ekranımı çalmışlardı. Beyaz bir arabayla geldiler. Zaten uzun sürmüyor. Saniyelik bir şekilde ön camı kırıp, o şekilde alıp gidiyorlar. Arabanın üzerinde plaka mevcut. Ama başka bir arabadan çalıntı olduğu söyleniyor. Hırsızlarda öyle bir alışmışlar ki benim aracımı patlattıktan sonra gidiyorlar yukarıdaki başka bir aracı patlatıyorlar" dedi.İkinci olayın gerçekleştiği gece hırsızların tekrardan geleceğinin içine doğduğunu söyleyen Nirce, "İlk seferde 40 - 50 bin liralık malzememi çaldılar. Olayın ardından güvenlik kamerası bağlattım. Saat 4'e kadar bekledim. Hırsızların geleceği içime doğdu. Saat 4'e kadar bekledim gelmediler. Sabah 05.42'de adamlar o kadar rahat ki, ortalığın aydınlık bir şekilde olmasına rağmen, hiç kimseyi takmadan, yine benim camımı patlattılar. Arabaya alarm de bağlattım ama ben çıkıp yetişeyim diyene kadar bu sefer de konsolumu alıp kaçtılar" ifadelerini kullandı.Başından geçen olayların ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Nirce, "Benim psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamıyorum. Arabamı rahat bir şekilde sokağa bırakamıyorum. Can güvenliğim bile sıkıntı da. Benim olayın olduğu aynı gün adamlar Bağcılar'da bir arabayı daha patlatıyor. O kadar rahatlar. Buna birilerinin dur demesi lazım" şeklinde konuştu.