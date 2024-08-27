Video Yaşam Aracın 4 lastiğinin içine zulalanmış 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Aracın 4 lastiğinin içine zulalanmış 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Aracın 4 lastiğinin içine zulalanmış 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

27.08.2024 | 13:54

Bolu'da polis ekipleri tarafından şüpheli olan 2 araçtan birinde yapılan aramalar neticesinde lastiklerine zulalanmış halde 40 kilogram 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli olarak değerlendirilen öncü ve artçı olduğu tahmin edilen 2 araç durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta narkotik köpeği destekli aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonucu narkotik köpeği hafif ticari aracın 4 lastiğine de tepki verdi. Köpeği tepki verdiği yerde arama yapan ekipler lastiklerin içerisine zulalanmış halde 40 parça halinde 40 kilogram 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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