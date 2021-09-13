Video Yaşam Aracın altında kalan kadını, aracı kaldırarak böyle kurtardılar | Video

Aracın altında kalan kadını, aracı kaldırarak böyle kurtardılar | Video

Aracın altında kalan kadını, aracı kaldırarak böyle kurtardılar | Video
13.09.2021 | 13:10

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4. Levent’te yolda yürüyen 52 yaşındaki bir kadın, ters yönden girmesi nedeniyle geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kaldı. Dehşet anları kameralara yansırken metrelerce sürüklenmesi sonucu kolları ve bacakları kırılan kadın, yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldıran esnaf tarafından kurtarılarak ambulansla hasteneye kaldırıldı.

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Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazardan dönen 52 yaşındaki Narin Demir, evine doğru gitmek üzere sokağa girdi. Kadın yürüdüğü esnada Berkay Karadayı (20) idaresindeki araç ters yönden sokağa girdi. Sürücü sokaktan çıkacağı esnada giriş yapan araca yol vermek için geri manevra yapmaya başladı.

ESNAF 1.3 TONLUK ARACI KALDIRIP KADINI KURTARDI
O esnada hiçbir şeyden habersiz yürüyen kadın, kendisini görmediğini iddia eden sürücünün aracının altında kaldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen kadına çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından fark edilerek durduruldu. Esnaf ardından el birliğiyle yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldırarak aracın altında kalan kadını kurtardı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KADININ KOLLARI VE BACAKLARI KIRILDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolları ve bacakları kırılan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan sürücü Karadayı polis ekiplerinin incelemelerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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