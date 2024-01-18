Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video
Ankara Yenimahalle’de bir hızla giden bir otomobil yol kenarında bulunan diğer araçlara çarparken bir vatandaş otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.
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