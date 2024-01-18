Video Yaşam Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video

Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video

18.01.2024 | 14:02

Ankara Yenimahalle’de bir hızla giden bir otomobil yol kenarında bulunan diğer araçlara çarparken bir vatandaş otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Sol şeritte devam eden beyaz renkli SUV otomobilin içerisindeki sürücü, seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından sol şeritte park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV model otomobil, diğer 3 otomobille birlikte sürüklendi. O sırada kaldırımdan geçen bir vatandaş, otomobillerin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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