Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular... O anlar kamerada | Video 26.06.2023 | 14:32 Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kadın, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O onlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında 3 kadın savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir eden otomobil kontrolsüz şekilde şerit değiştirmek isteyince arkadan gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobillerden birisi yol kenarında bulunan üç kadının üzerlerine doğru savruldu. Üzerlerine gelen otomobili son anda fark eden kadınlar, ani refleksle otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye kaydedildi.