Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular... O anlar kamerada | Video
Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kadın, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O onlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.
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