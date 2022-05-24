Video Yaşam Aracın arkasına "Pusu" atarak izlediler! İşte böyle suçüstü yakaladılar... | Video
Aracın arkasına

Aracın arkasına "Pusu" atarak izlediler! İşte böyle suçüstü yakaladılar... | Video

24.05.2022 | 13:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aracın arkasına Pusu atarak izlediler! İşte böyle suçüstü yakaladılar... | Video 00:52
Aracın arkasına "Pusu" atarak izlediler! İşte böyle suçüstü yakaladılar... | Video 24.05.2022 | 13:29
Kocaeli’de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video 01:00
Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video 24.05.2022 | 12:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs Salı atv izle! | Video 12:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs Salı atv izle! | Video 24.05.2022 | 11:55
Diş hekimi Şeyma Biran öldürülmüştü: Esrarengiz cinayette yeni detay! | Video 00:52
Diş hekimi Şeyma Biran öldürülmüştü: Esrarengiz cinayette yeni detay! | Video 24.05.2022 | 11:18
Son Dakika: DEAŞ’ın bombacısı yakalandı | Video 01:29
Son Dakika: DEAŞ'ın bombacısı yakalandı | Video 24.05.2022 | 10:45
26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 gözaltı | Video 00:58
26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 gözaltı | Video 24.05.2022 | 10:45
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video 01:49
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video 24.05.2022 | 10:32
Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video 00:21
Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video 24.05.2022 | 10:33
Son Dakika: FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 17 ilde 53 gözaltı kararı | Video 00:51
Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 17 ilde 53 gözaltı kararı | Video 24.05.2022 | 10:25
Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video 00:11
Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video 24.05.2022 | 09:26
Bingöl katliamının yıl dönümü... Silahsız 33 asker 29 yıl önce şehit edilmişti | Video 03:04
Bingöl katliamının yıl dönümü... Silahsız 33 asker 29 yıl önce şehit edilmişti | Video 24.05.2022 | 09:25
İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı | Video 00:48
İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı | Video 24.05.2022 | 08:46
Kuzey Marmara Otoyolu’nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video 02:48
Kuzey Marmara Otoyolu’nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video 24.05.2022 | 08:40
Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video 04:29
Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video 24.05.2022 | 08:40
Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video 00:19
Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video 23.05.2022 | 23:29
Kırıkkale’de sağanak yağış ve dolu etkili oldu | Video 00:47
Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu | Video 23.05.2022 | 16:50
Konak Belediyesi çalışanından esnafa: Senin işi hallettim, 10 bin lira para yazdım | Video 05:06
Konak Belediyesi çalışanından esnafa: "Senin işi hallettim, 10 bin lira para yazdım" | Video 23.05.2022 | 16:28
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı! Elinde bıçakla yüz metre yürüdü | Video 01:40
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı! Elinde bıçakla yüz metre yürüdü | Video 23.05.2022 | 16:28
Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video 00:49
Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video 23.05.2022 | 16:25
Ucuza ürün satan pazarcıya tepki: Piyasayı bozma! Pahalı satacaksın! | Video 01:31
Ucuza ürün satan pazarcıya tepki: "Piyasayı bozma! Pahalı satacaksın!" | Video 23.05.2022 | 15:55

İstanbul'da bir vatandaşın "Mahallemizde uyuşturucu satıyor" ihbarıyla fiziki olarak takibe alınan bir uyuşturucu satıcısı; bir kişiye 200 liraya üç gram Eroin maddesi satarken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin, bir aracın arkasına pusu atarak aracın camından uyuşturucu madde ticaretini tespit ettikleri ve uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Kağıthane'de bir kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin yanına gelerek "Memur Bey Çağlayan Mahallesi Park Sokak üzerinde; mahallemizde 20-25 yaşlarında 1.70 boylarında bir kişi uyuşturucu madde satışı yapıyor" dedi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler hemen bir saha çalışması başlattı.

Kimliği tespit edilen M.K. (26) isimli uyuşturucu satıcısı fiziki olarak takibe alındı. Bir aracın camından uyuşturucu ticaretini izleyen polislerin tespitlerine göre; İ.D. isimli bir kişi; M.K.'nın yanına gelerek "Hazır mı?" sorusunu yöneltti. Polisleri fark etmeyen ikiliden M.K. da uyuşturucu madde satmak istediği İ.D.'nin elinde bulunan iki adet 100 lirayı alarak ağırlığı üç gram olan Eroin maddesini İ.D.'ye verdiği esnada Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSLER ARACIN CAMINDAN İZLEDİ

Uyuşturucu satıcısı M.K.'nın üzerinde yapılan aramalarda; 5,30 gram Eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 200 lira nakit para bulundu. M.K.'nın uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı cep telefonuna da el konuldu. İ.D. ve M.K. gözaltına alındı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan dolayı hakkında yasal işlem yapılan İ.D. serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satıcısı M.K. ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin, bir aracın arkasına pusu atarak aracın camından uyuşturucu madde ticaretini tespit ettikleri ve uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA