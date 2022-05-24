Aracın arkasına "Pusu" atarak izlediler! İşte böyle suçüstü yakaladılar... | Video

İstanbul'da bir vatandaşın "Mahallemizde uyuşturucu satıyor" ihbarıyla fiziki olarak takibe alınan bir uyuşturucu satıcısı; bir kişiye 200 liraya üç gram Eroin maddesi satarken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin, bir aracın arkasına pusu atarak aracın camından uyuşturucu madde ticaretini tespit ettikleri ve uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de bir kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin yanına gelerek "Memur Bey Çağlayan Mahallesi Park Sokak üzerinde; mahallemizde 20-25 yaşlarında 1.70 boylarında bir kişi uyuşturucu madde satışı yapıyor" dedi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler hemen bir saha çalışması başlattı.

Kimliği tespit edilen M.K. (26) isimli uyuşturucu satıcısı fiziki olarak takibe alındı. Bir aracın camından uyuşturucu ticaretini izleyen polislerin tespitlerine göre; İ.D. isimli bir kişi; M.K.'nın yanına gelerek "Hazır mı?" sorusunu yöneltti. Polisleri fark etmeyen ikiliden M.K. da uyuşturucu madde satmak istediği İ.D.'nin elinde bulunan iki adet 100 lirayı alarak ağırlığı üç gram olan Eroin maddesini İ.D.'ye verdiği esnada Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSLER ARACIN CAMINDAN İZLEDİ

Uyuşturucu satıcısı M.K.'nın üzerinde yapılan aramalarda; 5,30 gram Eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 200 lira nakit para bulundu. M.K.'nın uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı cep telefonuna da el konuldu. İ.D. ve M.K. gözaltına alındı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan dolayı hakkında yasal işlem yapılan İ.D. serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satıcısı M.K. ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin, bir aracın arkasına pusu atarak aracın camından uyuşturucu madde ticaretini tespit ettikleri ve uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.