Aracın camını patlatarak 50 bin TL'lik malzeme çaldı, kısa sürede yakalandı! O anlar kamerada | Video
Bursa'da hafif ticari aracın camını patlatarak 50 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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