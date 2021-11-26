Video Yaşam Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video
Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video

Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video

26.11.2021 | 09:55

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Esenler'de polis ekipleri asayiş uygulamasında yapılan kontrollerde şahsın üzerinde uyuşturucu madde buldu. Şahsın aracında yapılan aramada ise direksiyonda çocuk çorabı ve sigara kutusunda saklı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Esenler İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kontrollerde araç ile sürücüsü arandı. Sürücünün üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine, İzci Yedi Emin Otoparkına çekilen araçta ilk etapta herhangi bir bir suç unsuru bulunmadı. Direksiyonun sallandığını fark eden ekipler, aramayı derinleştirdi. Yapılan aramada çocuk çorabı ve sigara kutusunda saklı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta ayrıca 12 bin 150 lira, 200 dolar ve 100 euro ele geçirildi.

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