Aracın kapısını açıp sürücüyü tekme tokat böyle darp ettiler | Video

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Şişli'de yolun karşısına geçerken kendisine çarpan araca ve sürücüye saldıran şahıs ve yakını, korku saçtı. Akraba olan iki saldırgan yakalanırken, sürücünün darp edildiği anlar ise kameraya yansıdı.
İKİ MAGANDA YAKALANDI
Kimlikleri tespit edilen Oktay S. ve Zafer K. isimli şahıslar aynı gün Mecidiyeköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Oktay S., "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanırken, Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan dehşet anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde aracın şahsa çarptığı ve ardından iki kişinin sürüyücü darp ettiği o anlar görülüyor.