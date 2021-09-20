Aracın lastiğini patlatan hırsızlar para dolu çantayı böyle çaldılar | Video
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Başakşehir’de iki hırsız, bankadan para çeken muhasebeciye ait aracın önce lastiklerini kesti, daha sonra ise muhasebeci lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada ise içinde 270 bin TL olan çantayı çalarak kayıplara karşıtı. Yaşanan bu hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.