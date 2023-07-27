Aracın motor kısmında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video
Sivas'ta bir otomobilin motor kısmında mahsur kaldığı düşünülen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Aracın motor kısmında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 27.07.2023 | 09:17
01:55
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu | Video 27.07.2023 | 08:57
02:14
Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale! | Video 27.07.2023 | 08:56
01:08
00:44
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video 26.07.2023 | 23:14
00:56
00:38
SON DAKİKA: Beykoz'da orman yangını! | Video 26.07.2023 | 16:20
01:37
01:28
04:20
01:41
00:56
Ümraniye Dudullu'da İETT otobüsünde yangın! | Video 26.07.2023 | 15:38
01:03
İzmir'de iki farklı noktada orman yangını! | Video 26.07.2023 | 15:35
02:15
Akaryakıt taşıyan tankerin tankı koparak şarampole devrildi | Video 26.07.2023 | 15:18
00:46
Pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan 15 şüpheli yakalandı | Video 26.07.2023 | 15:18
01:35
Otomobil sulama kanalına devrildi: 5 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp | Video 26.07.2023 | 15:05
04:46
00:15
Gaziantep'te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 14:35
05:14
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü | Video 26.07.2023 | 14:29