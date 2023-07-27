Aracın motor kısmında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 27.07.2023 | 09:17 Sivas'ta bir otomobilin motor kısmında mahsur kaldığı düşünülen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay Klavuz Mahallesi Şehit Bahattin Erturhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar kedinin mahsur kaldığını düşünerek durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerini bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi tekrardan doğaya salındı.