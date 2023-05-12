Aracın ses sistemi ve yedek lastiğinden kilolarca esrar çıktı: 2 tutuklama | Video
Adana’da durdurulan bir otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin ele geçen kilolarca esrar için 'kullanıcı' olduklarını ve toplu aldıklarını söylemesi dikkat çekti.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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