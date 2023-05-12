Video Yaşam Aracın ses sistemi ve yedek lastiğinden kilolarca esrar çıktı: 2 tutuklama | Video
Aracın ses sistemi ve yedek lastiğinden kilolarca esrar çıktı: 2 tutuklama | Video

Aracın ses sistemi ve yedek lastiğinden kilolarca esrar çıktı: 2 tutuklama | Video

12.05.2023 | 09:51

Adana’da durdurulan bir otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin ele geçen kilolarca esrar için 'kullanıcı' olduklarını ve toplu aldıklarını söylemesi dikkat çekti.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Ekiplerin otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yaptığı arama sonucu araçtaki yedek lastik ve ses sistemi içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler H.C.(32) ve M.G.(33) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.C.'nin emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu" dediği, M.G.'nin ise uyuşturucu maddenin varlığından haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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