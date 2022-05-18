Aracın vites kutusuna zulalanmış halde uyuşturucu buldu: 2 gözaltı | Video

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İstanbul'dan Samsun'a araçla uyuşturucu getiren 1'i kadın 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanırken, narkotik dedektör köpeği uyuşturucuyu aracın vites kutusu içinde buldu.
M.E. adlı kadın ile A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.