Video Yaşam Aracın vites kutusuna zulalanmış halde uyuşturucu buldu: 2 gözaltı | Video
Aracın vites kutusuna zulalanmış halde uyuşturucu buldu: 2 gözaltı | Video

Aracın vites kutusuna zulalanmış halde uyuşturucu buldu: 2 gözaltı | Video

18.05.2022 | 12:40

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İstanbul'dan Samsun'a araçla uyuşturucu getiren 1'i kadın 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanırken, narkotik dedektör köpeği uyuşturucuyu aracın vites kutusu içinde buldu.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele yaptığı takip ve çalışmalar sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı. Narkotik polisi A.Y. ile M.E. adlı kadının içinde bulunduğu 57 plakalı otomobili İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde ele geçirdi. Narkotik dedektör köpeği ile araçta yapılan aramada vites kutusu içine zulalanmış 270 gram metamfetamin maddesi bulundu.

M.E. adlı kadın ile A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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