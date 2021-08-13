Video Yaşam Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video

Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video

Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video
13.08.2021 | 18:44

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OTOMATİK OYNAT

Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video 00:50
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Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin ardından otomobilini bulan genç gözyaşları içerisinde otomobilinin son halini kaydetti.

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