Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:03
Antalya'da parayı bulunca sevinçten oynayan çocuk hırsız kamerada 04.12.2021 | 12:02
02:05
Antalya'da halı sahadaki ölüm anı kamerada! 04.12.2021 | 11:42
00:21
Sivas'ta gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık kamerada 04.12.2021 | 11:28
00:46
Aracının arkasına bağladığı 'çekçekle' trafiği böyle tehlikeye attı 04.12.2021 | 11:13
01:54
Yere çakılmaktan son anda kurtarılan inşaat işçisi kamerada! 04.12.2021 | 10:44
02:46
03:42
İstanbul'da eğlence mekanlarına çocuk müşteri baskını 04.12.2021 | 09:46
02:22
Manisa'da mezun oldukları okulu soyan 2 kişi serbest kaldı 04.12.2021 | 09:46
00:50
Mardin'de trafonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı 04.12.2021 | 09:46
00:47
05:01
03:58
İstanbul Kadıköy’de korku dolu anlar! 10 katlı apartmanda yangın paniği 04.12.2021 | 09:04
00:38
01:05
00:44
Sakarya’da jandarmadan şafak operasyonu: 4 gözaltı | Video 03.12.2021 | 16:36
01:05
01:30
Engeliler gününde yüreklere dokunan dans | Video 03.12.2021 | 16:13
01:20
Yasin hayaline kavuştu | Video 03.12.2021 | 16:01
01:20
İnceleme bahanesiyle telefonu böyle çaldı; O anlar kamerada | Video 03.12.2021 | 15:38
Bursa'da bir otomobilin bagajına çekçek araba bağladı. Herkesin canını tehlikeye atarak kilometrelerce ilerledi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi İzmir Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına çekçek arabası bağladı. Diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atarak anayolda kilometrelerce ilerledi. Bu anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.