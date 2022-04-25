Aracının plakasına “Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı | Video
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Aksaray’da aracının ön plakasına "Evleniyoruz" arka plakasına ise "Mutluyuz" yazarak girdiği bir fabrikanın bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.