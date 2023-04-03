Aracının tavanından defalarca ateş eden şahıs yakalandı | Video
Esenyurt’ta aracının açılır tavanından silahı ile havaya defalarca kez ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Aracının tavanından defalarca ateş eden şahıs yakalandı | Video 03.04.2023 | 11:11
05:57
00:07
Trafikte makas atan sürücü kamerada | Video 03.04.2023 | 10:48
02:54
Van'da Büyük Rus Pazarı’nda korkutan yangın | Video 03.04.2023 | 10:48
02:50
05:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Nisan 2023 Pazartesi atv izle! | Video 03.04.2023 | 10:36
07:27
Mustafa dedenin tek hayali ölmeden önce boşanmak | Video 03.04.2023 | 10:01
00:42
İstanbul merkezli 2 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı | Video 03.04.2023 | 10:01
02:31
00:27
Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama | Video 03.04.2023 | 09:54
00:42
İstanbul merkezli 2 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı | Video 03.04.2023 | 09:50
03:14
00:52
Adana Saimbeyli'de 4,3'lük korkutan deprem! | Video 03.04.2023 | 09:25
03:24
3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı | Video 03.04.2023 | 08:30
06:29
Anadolu Yakası'nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu yaşandı | Video 03.04.2023 | 08:11
02:39
Sahur vakti tamirhanede çıkan yangın panik yaşattı | Video 03.04.2023 | 08:12
02:36
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 03.04.2023 | 08:12
02:51
02:31
Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi | Video 02.04.2023 | 23:10
01:00
İstanbul'da yaşanan hırsızlıklar kamerada | Video 02.04.2023 | 13:22