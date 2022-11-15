Aracıyla geçerken sarkıntılık yapan şahsa kalaslarla saldırdılar | Video

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Esenyurt’ta aracıyla geçerken yoldaki bir kadına sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıs, sokak ortasında kalaslarla dövüldü. Kadının yakınları tarafından aracının camları kırılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların kalaslarla bir aracın ön ve arka camını kırdıkları, aralarından bir kişinin sokakta pencereden bakan insanlara "Polisi arayın, bu kişi sapık." dediği ve olay sonrası sokağa ambulansın girdiği görülüyor.