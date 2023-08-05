Video Yaşam Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video

Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video

05.08.2023 | 09:39

Bayrampaşa’da bulunan bir köfteci dükkanını henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutan şüpheli şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay anında işyerinin önünde bulunan 2 kişi ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 23 Temmuz Pazar günü saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa, Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Erken saatlerde beyaz bir araçla olay yerine gelen şüpheli şahıs kullandığı araçtan inmeden henüz bilinmeyen bir nedenle köfteci dükkanına doğru hedef alarak ateş etmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte köfteci dükkanının önünde bulunan 2 kişiden biri can havliyle park halinde bulunan aracın arkasına saklanırken, diğer kişi ise açık gördüğü mekanın kapısından içeri kaçarak canlarını kurtardı. Şüpheli şahıs ise geldiği otomobille birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

"İÇERİDE OLSAYDIM BENDE ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM"
Silahlı saldırının ardından konuşan işyeri işletmecisi Ahmet Dilek, "Olayla benim bir alakam yok. Adam sabah saat 6 gibi gelmiş, sıkmış ve gitmiş. Camları falan hepsini kırmış. İçeride olsaydım bende ölmüş olabilirdim. Benim dükkanıma ilk kez silah sıkılıyor. Şüphelendiğim herhangi bir şey yok. Arabayla gelmiş. 1 kişiymiş dediler. Tam bilmiyorum. Kimseyle bir husumetim yok. Benim maddi durumum iyi değil. Yaptığım işte belli zaten" ifadelerini kullandı.

"7 TANE KURŞUN SIKMIŞ"
İş yerini hedef alarak 7 el ateş edildiğini belirten Ahmet Dilek, "Ben devamlı buraya gelip elimi yüzümü yıkıyorum iş gereği. Ben burada olmuş olsaydım bu kurşun bana gelirdi. Şu anda ölmüş olurdum. Görüyorsunuz 7 tane kurşun sıkmış. Elini kolunu sallayarak buradan çekip gitmiş. Ben içeride olmuş olsaydım şu anda ölmüştüm" ifadelerini kullandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan silahlı saldırı anı iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli araçla gelen şahısların köfteci dükkanına ateş etmesi, dükkan önünde duran şahısların da sağa sola kaçışmaları görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şile’de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 02:21
Şile'de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.08.2023 | 10:17
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 01:19
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 05.08.2023 | 10:25
Tuzla Gölü’nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 04:49
Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 09:53
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 03:48
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 05.08.2023 | 09:39
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 04:26
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 09:22
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 01:02
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 05.08.2023 | 09:39
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 04:02
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 05.08.2023 | 09:22
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 01:08
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 00:15
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Mersin’de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 00:20
Mersin'de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 05.08.2023 | 01:23
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 01:13
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 04.08.2023 | 22:32
Konya’da baba-kızın üzerine beton parçaları düştü! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:10
Konya’da baba-kızın üzerine beton parçaları düştü! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.08.2023 | 20:19
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video 01:52
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video 04.08.2023 | 16:41
Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video 03:16
Sokak ortasında metrelerce sürükledi, sopayla öldüresiye dövdü | Video 04.08.2023 | 15:47
Pendik’te vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti | Video 01:53
Pendik'te vahşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti | Video 04.08.2023 | 16:09
Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video 00:39
Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video 04.08.2023 | 16:01
Feke’de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 00:17
Feke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 04.08.2023 | 16:00
Hızını alamadı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı! | Video 01:50
Hızını alamadı kırmızı ışıkta bekleyen araçlara böyle çarptı! | Video 04.08.2023 | 15:37
Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video 01:28
Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video 04.08.2023 | 15:35
Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:53
Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 04.08.2023 | 15:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA