Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 05.08.2023 | 09:39 Bayrampaşa’da bulunan bir köfteci dükkanını henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutan şüpheli şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay anında işyerinin önünde bulunan 2 kişi ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 23 Temmuz Pazar günü saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa, Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Erken saatlerde beyaz bir araçla olay yerine gelen şüpheli şahıs kullandığı araçtan inmeden henüz bilinmeyen bir nedenle köfteci dükkanına doğru hedef alarak ateş etmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte köfteci dükkanının önünde bulunan 2 kişiden biri can havliyle park halinde bulunan aracın arkasına saklanırken, diğer kişi ise açık gördüğü mekanın kapısından içeri kaçarak canlarını kurtardı. Şüpheli şahıs ise geldiği otomobille birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.Silahlı saldırının ardından konuşan işyeri işletmecisi Ahmet Dilek, "Olayla benim bir alakam yok. Adam sabah saat 6 gibi gelmiş, sıkmış ve gitmiş. Camları falan hepsini kırmış. İçeride olsaydım bende ölmüş olabilirdim. Benim dükkanıma ilk kez silah sıkılıyor. Şüphelendiğim herhangi bir şey yok. Arabayla gelmiş. 1 kişiymiş dediler. Tam bilmiyorum. Kimseyle bir husumetim yok. Benim maddi durumum iyi değil. Yaptığım işte belli zaten" ifadelerini kullandı.İş yerini hedef alarak 7 el ateş edildiğini belirten Ahmet Dilek, "Ben devamlı buraya gelip elimi yüzümü yıkıyorum iş gereği. Ben burada olmuş olsaydım bu kurşun bana gelirdi. Şu anda ölmüş olurdum. Görüyorsunuz 7 tane kurşun sıkmış. Elini kolunu sallayarak buradan çekip gitmiş. Ben içeride olmuş olsaydım şu anda ölmüştüm" ifadelerini kullandı.Yaşanan silahlı saldırı anı iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli araçla gelen şahısların köfteci dükkanına ateş etmesi, dükkan önünde duran şahısların da sağa sola kaçışmaları görülüyor.