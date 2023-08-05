Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video
Bayrampaşa’da bulunan bir köfteci dükkanını henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutan şüpheli şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay anında işyerinin önünde bulunan 2 kişi ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.
"İÇERİDE OLSAYDIM BENDE ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM"
Silahlı saldırının ardından konuşan işyeri işletmecisi Ahmet Dilek, "Olayla benim bir alakam yok. Adam sabah saat 6 gibi gelmiş, sıkmış ve gitmiş. Camları falan hepsini kırmış. İçeride olsaydım bende ölmüş olabilirdim. Benim dükkanıma ilk kez silah sıkılıyor. Şüphelendiğim herhangi bir şey yok. Arabayla gelmiş. 1 kişiymiş dediler. Tam bilmiyorum. Kimseyle bir husumetim yok. Benim maddi durumum iyi değil. Yaptığım işte belli zaten" ifadelerini kullandı.
"7 TANE KURŞUN SIKMIŞ"
İş yerini hedef alarak 7 el ateş edildiğini belirten Ahmet Dilek, "Ben devamlı buraya gelip elimi yüzümü yıkıyorum iş gereği. Ben burada olmuş olsaydım bu kurşun bana gelirdi. Şu anda ölmüş olurdum. Görüyorsunuz 7 tane kurşun sıkmış. Elini kolunu sallayarak buradan çekip gitmiş. Ben içeride olmuş olsaydım şu anda ölmüştüm" ifadelerini kullandı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan silahlı saldırı anı iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli araçla gelen şahısların köfteci dükkanına ateş etmesi, dükkan önünde duran şahısların da sağa sola kaçışmaları görülüyor.
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