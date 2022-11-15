Aracıyla geri geri kaçmaya çalışıp, basın mensuplarına engel olmaya çalıştılar | Video
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Bursa’da trafik polislerin uygulama noktasına takılan kadın sürücü anayolda geri geri gitmeye çalıştı. Polislerin ısrarla ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü daha fazla geri gidemeyeceğini anlayınca ekiplere teslim oldu. Hem trafiktekileri korkutan kendisi de panik yaşayan bayan sürücü, alkollü çıkacağını düşünse de promil değeri yasal sınırın altında çıkıtı.
Öte yandan kadın sürücünün yanındaki arkadaşı da basın mensuplarının görüntü almaması için ilginç bir tavır sergilerken, o anlar da kemaraya yansıdı.