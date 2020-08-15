Aracıyla kaçarken 9 araca çarpan şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan, aracına aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan yabancı uyruklu şüphelinin, 9 araca çarptıktan sonra yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün akşam, İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Adı henüz açıklanmayan yabancı uyruklu şüpheli, 51 AL 857 plakalı hafif ticari aracıyla Ece Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.