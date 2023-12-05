Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 05.12.2023 | 08:35 Burdur’da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıkarak market duvarına çarptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 21.40 sıralarında Çeşmedamı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur A. (39) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak market duvarına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği sürücü Uğur A. işlemler için polis merkezine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Otomobil içerisindeki boş alkol şişesi ise dikkat çekti.Sürücünün yapılan kontrolde 2,06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 TL para cezası kesilerek, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil sahibine ise muayenesiz aracı trafiğe çıkarmaktan 951 TL para cezası uygulandı. Otomobil içerisindeki boş alkol şişesi ise kazanın sebebini açıklar nitelikteydi.