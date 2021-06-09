Araçla takip etti öldürüp kaçtı | Video

İstanbul Beykoz’da araçla takip ettiği 27 yaşındaki Hasan Turan’ı öldürüp kaçan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Avcılar Firuzköy Mahallesinde cadde üzerinde gözaltına alınan şüpheli E.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz İncirköy Mahallesi Ayvalıdere Caddesi üzerinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hasan Turan aracıyla evinin yakınlarına geldiği sırada onu takip eden başka bir araçtan inen bir kişi Turan'a ateş edip ağır yaraladı. Ardından geldiği araçla şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde Turan'ın aracını gece saatlerinde takip eden aracın plakası tespit edildi. Görüntülerde şüpheli şahsın Turan'ın arkasından inip ateş ettikten sonra geldiği araç ile kaçtığı tespit edildi.



Kimlik tespiti yapılan şüpheli E.Ş. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince Avcılar'da cadde üzerinde gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.