Video Yaşam Araçla uyuşturucu satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video
Araçla uyuşturucu satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video

Araçla uyuşturucu satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video

30.09.2022 | 13:33

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İstanbul’da araçla dolaşarak uyuşturucu madde satışı yapan 7 kişi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

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İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Cennet Mahallesi ve çevresinde araçla dolaşarak uyuşturucu madde satışı yapan K.A., E.M.A., R.G., K.B., E.Ş., A.Y. ve G.Y. isimli 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Araçta ve uyuşturucu madde satıcılarının üzerinde yapılan aramalarda 16 parça halinde satışa hazır Eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcılarının uyuşturucu maddeleri sakladıkları adreste de 3.3 gram Eroin maddesi ve uyuşturucu haplar bulundu.

Uyuşturucu, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları olan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

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