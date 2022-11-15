Araçların kapılarını açmayınca kendini kaydeden güvenlik kamerasını çaldı | Video
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Eskişehir’de araçları yoklayan şahıs kapıları açamayınca, fark ettiği kendini kaydeden iki güvenlik kamerasını dakikalar içinde söktü ve çaldı.