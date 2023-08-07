Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı | Video
Kütahya’da araçlarında 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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