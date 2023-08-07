Video Yaşam Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı | Video
Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı | Video

Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı | Video

07.08.2023 | 10:38

Kütahya’da araçlarında 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan D.B. ve H.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 276,75 gram kokain ve 5,55 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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