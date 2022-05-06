Video Yaşam Araçlarından inip tekme tokat kavga ettiler | Video
Araçlarından inip tekme tokat kavga ettiler | Video

Araçlarından inip tekme tokat kavga ettiler | Video

06.05.2022 | 08:24

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle durdurdukları araçlarından inen iki grup tekme- tokat kavga etti. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu ayırırken, kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Mayıs günü Kandıra ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle sürücüler arasında tartışma yaşandı. İki araç yol kenarında dururken, araçlardan inen 2'şer kişi kavga etmeye başladı. 4 kişi tekme- tokat kavga ederken, otomobilden inen bir kadın ise kavga edenlere engel olmaya çalıştı. Bu sırada kavga eden kişilerin yakınları da başka bir araçla olay yerine gelerek kavgaya karıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavga edenlere müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavga anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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