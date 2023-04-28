Araçlarını sıkıştıran tır sürücüsüne böyle saldırdılar | Video 28.04.2023 | 09:34 Arnavutköy’de iddiaya göre araçlarını sıkıştıran tır şoförüne sinirlenen 2 kişi trafikte duran tır şoförüne ve tıra yumruklarla saldırdılar. Saldırı anı başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde iddiaya göre seyir halinde olan ticari aracı fark etmeyen tır sürücüsü, aracı sıkıştırarak bariyerlere sürtmesine neden oldu. Tır sürücüsü tarafından sıkıştırılan ticari araç sürücüsü ve yolcusu ise trafikte duran tır şoförüne ve tıra yumruklar ile saldırdı. Saldırı anı yolda bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.